Gegner feiern

Atomkraftwerk Brokdorf geht heute vom Netz

30.12.2021, 23:40 Uhr | AFP

Das Atomkraftwerk Brokdorf in Schleswig-Holstein (Archivbild): Es wird an Silvester abgeschaltet. (Quelle: Chris Emil Janßen/imago images)

Es war ein Symbol für die Atomkraft in Deutschland und Ort vieler großer Demonstrationen gegen die Kernenergie. Jetzt wird das AKW Brokdorf abgeschaltet – und Atomkraftgegner feiern.

Atomkraftgegner haben am Atomkraftwerk Brokdorf in Schleswig-Holstein die anstehende Abschaltung des Reaktors gefeiert. Aktivisten der Organisation ".ausgestrahlt" projizierten am Donnerstagabend Schriftzüge wie "Schluss! Endlich!" und "Gemeinsam gewonnen" an die Reaktorkuppel, wie auf von der Organisation verbreiteten Aufnahmen zu sehen war. Das AKW wird in der Neujahrsnacht vom Netz genommen. Es wurde 1986 in Betrieb genommen.

Mit der Abschaltung von drei weiteren Kraftwerken geht der Atomausstieg in Deutschland mit dem Jahresende in die Endphase. Ein Jahr später sollen dann auch die drei letzten AKW vom Netz gehen. Vor allem gegen das AKW Brokdorf hatte es seit dessen Bau massiven Widerstand von Atomkraftgegnern gegeben.

Hunderttausende kamen zu Demonstrationen

"Hunderttausende haben über Jahrzehnte gegen den Bau und Betrieb des AKW Brokdorf demonstriert", erklärte der Sprecher von .ausgestrahlt, Jochen Stay. Nun ende endlich der Betrieb des Reaktors. "Uns erfüllt das mit Genugtuung und Freude. Der Einsatz hat sich gelohnt."

1981 war es noch während des Baus zu einer der größten Demonstrationen gegen die Atomkraft in der Wilstermarsch nahe demm AKW-Gelände gekommen. Bis zu 100.000 Menschen hatten sich trotz eines Demonstrationsverbotes auf den Weg gemacht. Dieses Verbot wurde vier Jahre später als verfassungswidrig erklärt.

Obwohl der Großteil der Demonstranten friedlich war, lieferte sich einige Radikale Auseinandersetzungen mit der Polizei und dem damaligen Bundesgrenzschutz, der mit Großhubschraubern angerückt war. Beobachter sprachen damals von "bürgerkriegsähnlichen Zuständen."

Polizeieinheiten rücken gegen Demonstranten vor (Archivbild): Die Proteste 1981 waren die bislang größten in der Bundesrepublik. (Quelle: localpic/imago images)



Zwei weitere Kraftwerke werden abgeschaltet

Abgeschaltet werden am Freitagabend gemäß den gesetzlichen Vorgaben neben Brokdorf auch die AKW in Grohnde in Niedersachsen und Gundremmingen C in Bayern. Außerdem vom Netz gehen im Rahmen des beschlossenen Kohleausstiegs drei kleinere Braunkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen.

In Grohnde demonstrierte am Donnerstag Greenpeace unter dem Slogan "Für ein atomstromfreies Europa". Die Aktivisten kritisierten Pläne der EU-Kommission, die Atomenergie und auch Energie aus Erdgas als nachhaltig einstufen könnte. Dies sei "völlig unverständlich", erklärte Heinz Smital von Greenpeace.

Den Grünen als Teil der Bundesregierung empfahl Smital, mit einer Klage gegen die EU-Pläne vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg zu drohen. "Die Glaubwürdigkeit der Grünen steht auf dem Spiel, wenn sie tatenlos zusehen, wie die Risikotechnologie Atomenergie zurückkehrt", erklärte der Aktivist.