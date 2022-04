LIVELambrecht in Aktueller Stunde

Putin ist egal, "ob diese Leichen in Butscha oder in Berlin liegen"

06.04.2022, 16:35 Uhr | t-online

Nach den russischen Kriegsverbrechen in der Region Kiew, wächst der Druck auf die Bundesregierung die Ukraine stärker zu unterstützen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich auch zu diesem Thema am Mittwoch den Fragen der Abgeordneten im Deutschen Bundestag. (Quelle: Bundestag)

Auf Antrag von SPD, Grünen und FDP diskutieren die Parlamentarier die Massaker an Zivilisten im ukrainischen Butscha. Was muss aus den Gräueltaten folgen? Verfolgen Sie die Debatte im Bundestag hier live.

Nach dem Rückzug der russischen Truppen aus Butscha waren in dem Vorort der ukrainischen Hauptstadt am Wochenende Hunderte Leichen entdeckt worden. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags diskutieren zur Stunde diese Gräueltaten – und was daraus folgt.

Verfolgen Sie die Debatte oben live in unserem Stream oder lesen Sie hier die wichtigsten Aussagen nach.

15.46 Uhr: Für die Bundesregierung spricht Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD): "Wir arbeiten jeden Tag mit Hochdruck daran, weitere Waffen liefern zu können." Dazu sei die Bundesregierung in einem ständigen Austausch mit der ukrainischen Regierung, den Partnern und der Rüstungsindustrie. Dass die Bundesregierung über Art und Zahl der Waffen nicht öffentlich rede, habe einen Grund: "Die Ukraine hat ausdrücklich darum gebeten, und wir halten uns daran", sagt die SPD-Politikerin. "Es geht aus militärischer Sicht nämlich darum, dass Russland im Unklaren über die Typen und Mengen der gelieferten Waffen ist und sich nicht darauf einstellen kann, der Feind hört nämlich mit." Über den russischen Präsidenten sagt sie: "Wer so handelt wie Putin, dem ist es egal, ob die Leichen auf den Straßen von Butscha oder von Tiflis, Vilnius oder Berlin sind."

15.35 Uhr: Der Unions-Außenexperte Johann Wadephul (CDU) fordert die Regierung auf, ihre Vorbehalte gegen die Lieferung schwerer Kriegswaffen an die Ukraine aufzugeben. Auch die Lieferung von Kampfpanzern und Artilleriegeschossen müsse in Betracht kommen. Die Ukraine brauche solche Systeme "nun mal, um bestehen zu können", so Wadephul. "Da wird Deutschland seiner Verantwortung für die Ukraine in dieser historischen Situation schlicht nicht gerecht." Grundsätzlich sagt Wadephul der Regierung aber die Unterstützung seiner Fraktion in der Ukraine-Politik zu. "Hier müssen wir zusammenstehen und gemeinsam auf der richtigen Seite stehen, der Seite der Ukrainer", sagte er.

Die Bundesregierung sieht in den Taten ein Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte und setzt sich dafür ein, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Neben einer Verschärfung der EU-Sanktionen will sie nun die Waffenlieferungen in die Ukraine ausweiten.

Die "Aktuelle Stunde" im Bundestag war von den Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP beantragt worden. In einer solchen können Themen von allgemeinem aktuellen Interesse diskutiert werden. Sie findet auf Verlangen beispielsweise einer Fraktion oder von mindestens fünf Prozent der Abgeordneten statt.