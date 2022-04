In Tel Aviv

Bericht: Ex-Merkel-Sprecher Seibert wird Botschafter in Israel

27.04.2022, 20:30 Uhr | rtr

Elf Jahre lang war Steffen Seibert Sprecher der Bundeskanzlerin. Nach der Wahl im vergangenen Jahr war es ruhig um ihn geworden. Nun soll Seibert eine neue Aufgabe im Dienst der Bundesrepublik erhalten.

Der frühere Regierungssprecher Steffen Seibert wird neuer deutscher Botschafter in Israel. Dem stimmte das Bundeskabinett nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch zu. Hintergrund dessen ist, dass die Bundesregierung mehrere der wichtigsten deutschen Botschafterposten neu besetzen möchte. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte über dem geplanten Wechsel in die deutsche Botschaft bereits Ende März berichtet. Seibert hatte sich dazu nicht geäußert.

Der 61-jährige Seibert war von August 2010 bis Dezember 2021 Regierungssprecher unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Zuvor hatte er als Journalist beim ZDF gearbeitet.