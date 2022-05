In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Christian Drosten sich aus dem Ausschuss der Bundesregierung zur Bewertung des Infektionsschutzgesetzes zur├╝ckzieht. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk ├╝bt der Chef-Virologe der Berliner Charit├ę nun deutliche Kritik an dem Gremium.

"An der Stelle kommen mir dann doch erhebliche Zweifel"

Dabei wolle er nicht sagen, dass die falschen Leute in dem Rat s├Ą├čen. Allerdings sei es problematisch, dass das Gremium von der Politik zusammengesetzt worden sei, ohne dass jemand die Vollst├Ąndigkeit der Expertise ├╝berpr├╝ft habe. "Wir haben beispielsweise ├╝berhaupt keine hauptberuflichen Epidemiologen in der Kommission", bem├Ąngelte Drosten. Dies habe er gleich in der ersten Sitzung kritisiert, allerdings sei sein Wunsch nach einer Nachberufung abgelehnt worden. "An der Stelle kommen mir dann doch erhebliche Zweifel", so der Virologe. Auch w├╝rde die Literaturrecherche vollst├Ąndig von Ehrenamtlichen geleistet.