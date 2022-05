Der Vorsitzende der vatikanischen Bischofskongregation, Kardinal Marc Ouellet, bescheinigte Woelki in einem Brief, dass sein Vorgehen v├Âllig in Ordnung gewesen sei. Woelki sei befugt, "frei ├╝ber die Finanzmittel des Fonds zu verf├╝gen", teilte Ouellet in einem Brief mit, den die Deutsche Presse-Agentur einsehen konnte. Es sei auch nicht n├Âtig gewesen, die Gremien des Erzbistums hinzuziehen. "Da folglich kein Vergehen vorliegt, gibt es auch keinen Anlass f├╝r kirchenrechtliche Konsequenzen", folgert Ouellet, der als einer der m├Ąchtigsten M├Ąnner des Vatikans gilt.