In weniger als zwei Wochen steht in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahl an. Laut einer Umfrage hat die CDU sich einen Vorsprung auf die SPD erarbeitet. Bei der Frage nach dem Ministerpr├Ąsidenten wird es aber knapper.

Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegt die CDU in einer neuen Umfrage vor der SPD. Im vierten, am Mittwoch ver├Âffentlichten "NRW-Check" des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von 39 nordrhein-westf├Ąlischen Tageszeitungen erreichte die Partei von Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st 32 Prozent der Stimmen. Die Sozialdemokraten kamen in der Umfrage auf 28 Prozent Zustimmung. Beim letzten "NRW-Check" Mitte April hatten beide noch gleichauf gelegen.