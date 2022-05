Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) unterzeichnete am Donnerstag Pachtvertr├Ąge f├╝r vier schwimmende Terminals, sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU). Die erste dieser schwimmenden Plattformen soll noch bis Jahresende in Wilhelmshaven in Betrieb gehen. Am Donnerstag erfolgte dort auch der erste Rammschlag f├╝r einen Anleger, an dem die LNG-Tanker festmachen sollen.

"Wir haben eine gute Chance, das zu schaffen, was eigentlich in Deutschland unm├Âglich ist: Innerhalb von etwa zehn Monaten ein LNG-Terminal zu errichten, und es anzuschlie├čen an die deutsche Gasversorgung", sagte Habeck in Wilhelmshaven. Eine zweite FSRU-Anlage soll Anfang 2023 in Brunsb├╝ttel in Schleswig-Holstein an den Start gehen. Auch im nieders├Ąchsischen Stade ist eine Terminal geplant. Ziel ist es, die Abh├Ąngigkeit von russischem Erdgas zu verringern und die Importe aus dem Land zu ersetzen.