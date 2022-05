In diesem Jahr werde die Grenze von 1,1 Milliarden Euro Gesamtkosten des Bundestags ├╝berschritten. "Den B├╝rgerinnen und B├╝rgern ist dies kaum mehr zu erkl├Ąren. Viele von ihnen sehen sogar eine Verkleinerung des Parlaments unterhalb der Regelgr├Â├če von 598 als geboten an", hei├čt es in dem Schreiben weiter. Dieses ging auch an das Pr├Ąsidium des Bundestags, den ├ältestenrat, die Fraktionsvorsitzenden und an die Parlamentarischen Gesch├Ąftsf├╝hrer.