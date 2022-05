Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil erkl├Ąrte in Berlin , die Umfragen zeigten, dass die SPD und ihr Spitzenkandidat Thomas Kutschaty in NRW "eine sehr gute Chance" h├Ątten. "Ich bin mir auch recht sicher, dass am Ende Thomas Kutschaty der n├Ąchste Ministerpr├Ąsident in Nordrhein-Westfalen wird." Klingbeil f├╝hrte das Ergebnis von Schleswig-Holstein vor allem auf die gro├če Beliebtheit von G├╝nther zur├╝ck. Die Ausgangsbedingungen in NRW seien ganz andere.

So argumentierte auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, der einr├Ąumte, das Ergebnis vom Sonntag sei nicht so gewesen, "wie wir uns es gew├╝nscht h├Ątten". In NRW sei die Lage aber anders: "Wir haben dort nicht einen vergleichbar popul├Ąren Ministerpr├Ąsidenten wie Daniel G├╝nther in Schleswig-Holstein. Und in Nordrhein-Westfalen geht es sehr stark um die Koalitionsfrage." Es mache gerade in NRW einen Unterschied, ob es eine Regierung der Mitte mit einer starken FDP gebe oder eine Regierung, in der die Gr├╝nen eine pr├Ągende Rolle haben, sagte Lindner. FDP-Spitzenkandidaten Joachim Stamp strebe "eine Fortsetzung der erfolgreichen schwarz-gelben Regierung" an.