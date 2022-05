Berlin (dpa) - Um die russische Invasion in die Ukraine zu rechtfertigen und deutsche Politiker in ein schlechtes Licht zu r├╝cken, werden einigenin sozialen Netzwerken Verwandte mit angeblicher Nazi-Vergangenheit angedichtet.

Auf Bildkombinationen, die in Netzwerken kursieren, sind etwa Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach oder Bundeskanzler Olaf Scholz neben Mitgliedern der SS (Schutz-Staffel) zu sehen. Behauptet wird, die abgebildeten Nationalsozialisten seien die Gro├čv├Ąter der Politiker.

Ziel der verbreiteten Bilder sei nicht nur, Politiker zu diskreditieren. Es gehe auch darum, die Argumentation zu st├╝tzen, mit der Moskau seinen ├ťberfall auf die Ukraine zu rechtfertigen versucht, erkl├Ąrte der Politikwissenschaftler Josef Holnburger der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Er ist einer der Gesch├Ąftsf├╝hrer des CeMAS (Centers f├╝r Monitoring, Analyse und Strategie) in Berlin , das in sozialen Medien unter anderem Radikalisierungstendenzen und die Verbreitung von Verschw├Ârungserz├Ąhlungen beobachtet.

Was die Verbreiter erreichen wollen

Massiv verbreitet wurden die Bildkombinationen ├╝ber den Messenger Telegram, wo sie alleine auf einem pro-russischen, deutschsprachigen Kanal fast 290.000 Mal aufgerufen wurden. Damit werde die Kriegspropaganda der russischen Regierung aufgegriffen und sogar weitergedreht, so der Politikwissenschaftler. Eine angebliche Entnazifizierung m├╝sse demnach "nicht nur in der Ukraine, sondern sogar in ganz Europa erfolgen".