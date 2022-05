Die AfD war nach ihrer Gr├╝ndung 2013 nach und nach in alle deutschen Landesparlamente eingezogen, 2017 auch in den Bundestag. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein scheiterte sie am Sonntag laut vorl├Ąufigem Ergebnis aber mit 4,4 Prozent an der F├╝nf-Prozent-H├╝rde und wurde damit erstmals wieder aus einem Landtag herausgew├Ąhlt.