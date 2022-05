Die parlamentarische GeschĂ€ftsfĂŒhrerin der GrĂŒnen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, wĂŒnscht sich insgesamt eine genauere Analyse. Sie sagt, es mĂŒssten "rechtsextreme Motive, die insbesondere im Kontext der Corona-Proteste auftauchen, als solche erkannt und Straftaten entsprechend eingeordnet werden." Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Martina Renner, glaubt, dass hinter einem Großteil der Straftaten, die bislang laut Polizei nicht zugeordnet werden können, eigentlich Rechtsextremisten stehen. Sie sagt: "Es fehlt die Bereitschaft sich einzugestehen, dass die Zahlen im Bereich der politisch rechts motivierten KriminalitĂ€t eigentlich fast doppelt so hoch ausfallen mĂŒssten und damit faktisch explodiert sind."

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle weist auf eine andere Schnittmenge hin. Er sagt: "Viele Corona-Leugner von gestern sind die Putin-Fans von heute. Diese Überlappung mĂŒssen die Sicherheitsbehörden im Blick haben." Das Bundesamt fĂŒr Verfassungsschutz hat vielleicht schon seinen Blick in diese Richtung gerichtet. Bei einem Symposium der Behörde in der kommenden Woche soll es sowohl um die Motivation von "Demokratiefeinden" gehen als auch um Propaganda und Desinformation - eingeladen sind unter anderem Experten fĂŒr Osteuropa und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion.

Dass die Zahl der antisemitischen Delikte um knapp 29 Prozent auf 3027 Straftaten angestiegen ist, sei "eine Schande fĂŒr unser Land", sagt Ministerin Faeser. 84 Prozent der antisemitischen Straftaten seien Rechtsextremisten zuzuordnen, sagt sie. Gleichzeitig werde ein immer lauterer islamistisch geprĂ€gter Antisemitismus sichtbar. "Jede Form des Extremismus und Antisemitismus in welchem Gewand auch immer sind völlig inakzeptabel; da darf es keinerlei Rabatt geben - weder kulturell noch fĂŒr irgendein politisches Lager", mahnt die FDP-Innenpolitikerin Linda Teuteberg.

Insgesamt wurden laut BKA die meisten Straftaten von rechts motivierten TĂ€tern verĂŒbt. Die Polizei zĂ€hlte hier knapp 22.000 Straftaten - ein RĂŒckgang um knapp sieben Prozent. Rund 10.000 Straftaten wurden Linken zugeordnet - auch hier waren es rund 7,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Das könnte vielleicht an der durch die Pandemie bedingt reduzierten Zahl von Veranstaltungen liegen. Dass im vergangenen Jahr so viele Straftaten mit politischem Hintergrund verĂŒbt wurden wie in den vergangenen 20 Jahren nicht, war schon im Januar durch eine parlamentarische Anfrage bekanntgeworden.