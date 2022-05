Heute ber├Ąt der Bundestag in Berlin ├╝ber entsprechende Pl├Ąne der Ampel-Koalition aus SPD , Gr├╝nen und FDP . Ha├čelmann bezeichnete dies gegen├╝ber der Deutschen Presse-Agentur als "frauen- und gesellschaftspolitisch ├╝berf├Ąlligen Schritt".

"Wir erm├Âglichen damit dringend n├Âtige sachliche und medizinische Informationen zum Schwangerschaftsabbruch f├╝r Frauen in Notlagen", sagte Ha├čelmann. Ein Abbruch sei nie eine einfache oder leichtfertige Entscheidung. "In solch einer Situation ist der Zugang zu guter Beratung und Information nicht nur ein Grundrecht, sondern ein Kernelement zur Selbstbestimmung ├╝ber den eigenen K├Ârper." Frauen werde so auch geholfen, leichter eine geeignete ├ärztin oder einen geeigneten Arzt f├╝r den Eingriff zu finden.