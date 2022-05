Aktualisiert am 13.05.2022 - 19:13 Uhr

"Grausame Tat": Sechs Menschen bei Amoktat in Zug verletzt

Herzogenrath/D├╝sseldorf (dpa) - Es ist 7.42 Uhr in der Fr├╝he und der Regionalexpress 4 hat den Bahnhof von Herzogenrath gerade in Richtung Aachen verlassen.

In diesem Moment z├╝ckt ein 31-j├Ąhriger Mann am Freitag ein Messer und sticht "wahllos und willk├╝rlich" auf seine Mitreisenden ein. Am Ende werden sechs Verletzte gez├Ąhlt, den Angreifer eingerechnet.