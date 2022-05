Aktualisiert am 13.05.2022 - 16:23 Uhr

Aktualisiert am 13.05.2022 - 16:23 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Messerattacke in Zug: Ermittler pr├╝fen islamistisches Motiv

Herzogenrath (dpa) - Nach der Messerattacke in einer Regionalbahn bei Aachen pr├╝fen die Ermittler einen islamistischen Hintergrund. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) mit.

Bei dem T├Ąter handele es sich um einen 31-j├Ąhrigen Mann, der im Irak geboren wurde, seine Staatsangeh├Ârigkeit sei noch unklar. Bei der Attacke am Morgen habe der Mann f├╝nf Menschen verletzt, Lebensgefahr habe nicht bestanden. Auch der T├Ąter sei verletzt worden.

"Nach allem, was wir bisher wissen, m├╝ssen wir bei dieser Tat von einer Amoktat ausgehen", sagte Reul. Der Mann habe in der Bahn nahe dem Bahnhof Herzogenrath am Morgen pl├Âtzlich "wahllos und willk├╝rlich" auf Passagiere eingestochen.