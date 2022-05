CDU-Generalsekret├Ąr erwartet schwarz-gr├╝ne Koalition

CDU-Generalsekret├Ąr Mario Czaja erwartet nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-gr├╝ne Koalition. Die CDU und die Gr├╝nen seien aus der Wahl als klare Gewinner hervorgegangen, sagte Czaja am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Und in diese Richtung wird jetzt auch die Koalitionsbildung laufen." Wichtig sei nun, Wirtschaft und Fortschritt mit dem Thema Klima und ├ľkologie zu vers├Âhnen. "Das ist die Aufgabe dieser Regierung, in so schwierigen Zeiten. In so einem Industrieland wie Nordrhein-Westfalen kann das unter der F├╝hrung von Hendrik W├╝st gut gelingen."

Rehlinger: Auswirkung auf Bund werden sich in Grenzen halten

Die SPD-Ministerpr├Ąsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger, erwartet nach dem historisch schlechten Wahlergebnis ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen keine gr├Â├čeren ├änderungen des SPD-Kurses im Bund. "Ich glaube, dass die Auswirkungen auf die Bundespolitik sich zumindest SPD-seitig auch in Grenzen halten", sagte Rehlinger am Montag im Deutschlandfunk. Zur Rolle des Bundeskanzlers sagte sie: "Olaf Scholz hat mitgeholfen vor Ort als Wahlk├Ąmpfer, er hat aber auch mitgeholfen, indem er f├╝r eine verl├Ąssliche Politik der Bundesregierung steht." Rehlinger meinte: "Am Ende des Tages ist in Nordrhein-Westfalen vor allem auch ├╝ber die Landespolitik entschieden worden."

Gr├╝nen-Fraktionschefin nennt Bedingungen f├╝r Koalition

Nach dem Erfolg der Gr├╝nen bei der nordrhein-westf├Ąlischen Landtagswahl hat die Gr├╝nen-Fraktionschefin im Bundestag, Katharina Dr├Âge, keine Vorliebe f├╝r eine bestimmte Koalition erkennen lassen. Die Gr├╝nen w├╝rden nun "mit allen demokratischen Parteien sprechen", sagte Dr├Âge am Montag im Deutschlandfunk. Entscheidend seien Themen wie Klimaschutz und Verkehrswende. An die Adresse des CDU-Ministerpr├Ąsidenten f├╝gte sie hinzu: "Hendrik W├╝st muss sich auf jeden Fall verabschieden von einer Politik, die auf das Ausbremsen der Energiewende setzt."

Dr├Âge sagte zu den Spekulationen ├╝ber die k├╝nftige Koalition in D├╝sseldorf: "Wir regieren ja auf Landesebene in sehr unterschiedlichen Konstellationen. Und am Ende kommt es wirklich darauf an, was man in Verhandlungen rausholt." Nach dem vorl├Ąufigen amtlichen Endergebnis hat die CDU die Landtagswahl am Sonntag mit 35,7 Prozent vor der SPD klar gewonnen. Die Gr├╝nen landeten mit 18,2 Prozent auf Platz drei. M├Âglich w├Ąren sowohl ein schwarz-gr├╝nes B├╝ndnis als auch eine Ampelkoalition aus SPD, Gr├╝nen und FDP.

Reul: Ziel ist "arbeitsf├Ąhige, verl├Ąssliche Regierung"

Der amtierende Innenminister Herbert Reul (CDU) hat als oberstes Ziel die Bildung einer "arbeitsf├Ąhigen, verl├Ąsslichen" Regierung in Nordrhein-Westfalen betont.

"Ich h├Ątte die Koalition mit der FDP gerne weitergef├╝hrt, aber der W├Ąhler hat anders entschieden", sagte Reul auf WDR 5 im "Morgenecho". Die CDU hat bei der Landtagswahl nach dem vorl├Ąufigen amtlichen Ergebnis 35,7 Prozent (2017: 33,0) geholt, die FDP war auf 5,9 Prozent abgest├╝rzt. Mit den Gr├╝nen - zweiter Wahlsieger vom Sonntag - sei die Zusammenarbeit bisher "unterschiedlich, wie immer im Leben, ausgefallen", schilderte Reul.