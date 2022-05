Anbieter in den Startl├Âchern: Bus- und Bahnbetreiber sowie Verb├╝nde haben vor Wochen begonnen, Fahrkartenautomaten, Internetseiten und Apps mit dem neuen Angebot zu erg├Ąnzen. "Alle Unternehmen haben uns signalisiert, dass sie technisch bereit sind und dass es losgehen kann", hie├č es etwa beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Ein Gro├čteil der Anbieter - darunter die Deutsche Bahn - will am Montag den Verkauf freischalten. Einige starten schon Samstag. Einzelne Anbieter haben sogar bereits die ersten Tausend Tickets verkauft, in Hamburg soll der Verkauf am Freitag beginnen.