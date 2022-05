"Wir werden ein Zeichen setzen, dass die vermeintliche Macht des St├Ąrkeren nicht das letzte Wort hat", sagt Irme Stetter-Karp, die Pr├Ąsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), der Deutschen Presse-Agentur. "Dieses Zeichen gilt Wladimir Putin , es gilt den demokratiefeindlichen, rechtsnationalen Kr├Ąften in unserem eigenen Land, es gilt aber auch denen, die mit Drohungen und Spaltungsvorw├╝rfen in unserer Kirche Wege in die Zukunft verbarrikadieren wollen."

Zwar findet der Katholikentag komplett in Pr├Ąsenz statt, doch werden viel weniger Teilnehmende erwartet als vor der Corona-Pandemie. W├Ąhrend zur letzten Ausgabe in M├╝nster vor vier Jahren fast 90.000 Gl├Ąubige kamen, rechnen die Veranstalter diesmal nur mit 20.000 bis 30.000. "Im Angesicht der sehr hohen Inzidenz-Werte der Corona-Pandemie hatten wir lange die bange Frage, ob wir den Katholikentag ├╝berhaupt in Pr├Ąsenz w├╝rden durchf├╝hren k├Ânnen", so Stetter-Karp. "Am 24. Februar kam dann der n├Ąchste Einschlag: Was ist die Folge des Krieges in der Ukraine? Insofern: Wir haben mehrere Ausnahmezust├Ąnde. Und zu diesen geh├Ârt unzweifelhaft auch die Krise in unserer Kirche."