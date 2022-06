Nordrhein-Westfalens MinisterprĂ€sident Hendrik WĂŒst (CDU) sagte nach einem Treffen der LĂ€nderchefs in Berlin, der Bund habe die Entscheidung getroffen, selber stĂ€rker in die Verantwortung zu gehen und solle nun sagen, wie es weitergehe. "Wir wollen alle kein weiteres Hin und Her zwischen Lockdowns und Lockerungen, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben", sagte WĂŒst, der aktuell Vorsitzender der MinisterprĂ€sidentenkonferenz (MPK) ist.