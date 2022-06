So teuer wird die Wiesn-Ma├č 2022

Bundestag Justiz-Etat: Debatte um Cannabis und Vorratsdatenspeicherung Von dpa 02.06.2022 - 20:13 Uhr Lesedauer: 2 Min. Im Koalitionsvertrag von SPD, Gr├╝nen und FDP hei├čt es: "Wir f├╝hren die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Gesch├Ąften ein.". (Quelle: Fabian Sommer/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Die von der Ampel-Koalition geplante Legalisierung des Verkaufs von Cannabis in lizenzierten Gesch├Ąften hat bei der Debatte zum Justiz-Etat f├╝r Erheiterung gesorgt.

Die Berliner Gr├╝nen-Abgeordnete Canan Bayram sagte, sie h├Ątte sich gew├╝nscht, die Koalition w├Ąre bei diesem Vorhaben schon einen Schritt weiter. "Es kann nicht sein, dass die CDU immer noch legal Alkohol konsumieren darf und dass Teile der Menschen in einem Wahlkreis daf├╝r kriminalisiert werden, dass sie in Ruhe kiffen wollen", kritisierte sie. Das m├╝sse sich ├Ąndern. Es sei an der Zeit, dass die "Fortschrittskoalition" bei der "Legalisierung von Drogen einen Weg einschl├Ągt, der die gesellschaftliche Realit├Ąt abbildet".

Es sei ihr zugetragen worden, dass auch einige Konservative Cannabis konsumierten, fuhr Bayram fort. Sie sagte: "Ja, auch die Konservativen, sie kiffen. Und demn├Ąchst kiffen sie legal, und das haben sie dann uns zu verdanken."

Im Koalitionsvertrag von SPD, Gr├╝nen und FDP hei├čt es: "Wir f├╝hren die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Gesch├Ąften ein." Das Gesundheitsressort ist bei dem Vorhaben, an dem das Justizministerium beteiligt ist, federf├╝hrend.

Streit um Vorratsdatenspeicherung

Thema der Debatte ├╝ber den Justizetat war auch die Vorratsdatenspeicherung. Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz (CSU), warf Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) vor, er behindere mit seiner Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung die Aufkl├Ąrung vieler F├Ąlle von Kindesmissbrauch. Das von ihm favorisierte Verfahren "Quick Freeze", bei dem Verbindungsdaten mutma├člicher Verbreiter von Darstellungen sexuellen Missbrauchs im Verdachtsfall gesichert w├╝rden, sei nur ein "Placebo". Buschmann wies die Kritik zur├╝ck und sagte: "Sie tun immer so, als w├╝rden wir den Ermittlern etwas wegnehmen. Aber sp├Ątestens seit 2017 gibt es keine Vorratsdatenspeicherung mehr, sie wird nicht angewendet." Die Bundesregierung f├╝hre nun "Instrumente ein, die dieses Nichts durch ein Etwas ersetzen".