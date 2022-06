Th├╝ringens CDU-Fraktionschef verteidigt Vorgehen

"Wir bringen eigenst├Ąndig inhaltliche Initiativen ein, die unseren Zielen und ├ťberzeugungen entsprechen ÔÇô unabh├Ąngig davon, wer daf├╝r ist und wer dagegen", hatte CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Freitag in Erfurt erkl├Ąrt. Grunds├Ątzlich m├╝sse gelten, "das Abstimmungsverhalten in Sachfragen muss der Vernunft folgen". Er rief Linke, SPD und Gr├╝ne auf, dem CDU-Antrag zuzustimmen. "Was in Sachsen und Brandenburg f├╝r SPD und Gr├╝ne richtig war, kann in Th├╝ringen nicht pl├Âtzlich falsch sein." In Sachsen hat der Landtag in dieser Woche mit Stimmen der Regierungskoalition aus CDU, SPD und Gr├╝nen die Bauordnung ge├Ąndert und dabei auch den 1.000-Meter-Mindestabstand neuer Windkraftanlagen zu Wohngeb├Ąuden besiegelt.