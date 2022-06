Deutschland und Europa stiegen um und h├Ątten einen "gro├čen Energiehunger", sagte Habeck am Mittwoch bei einer Energiekonferenz im jordanischen Swaimah mit Blick auf die Umstellung auf erneuerbare Energien.

Nat├╝rlich m├╝ssten Jordanien und die Region insgesamt zun├Ąchst die eigenen M├Ąrkte bedienen. "Aber wenn es m├Âglich ist, hier in dieser sonnenreichen Region Strom zu produzieren und ihn nach Europa zu bringen ├╝ber eine Kabelverbindung ├╝bers Mittelmeer" oder wenn mit Hilfe von Sonnenenergie produzierter Wasserstoff nach Europa gebracht werden k├Ânne, "dann freue ich mich dar├╝ber sehr", sagte Habeck. "Es gibt eine Riesennachfrage in Deutschland, in Europa nach gr├╝nem Wasserstoff beziehungsweise nach g├╝nstigem solarem Strom."