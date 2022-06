CDU und Grüne in NRW einigen sich auf Koalition

Zum ersten Mal wird in Nordrhein-Westfalen ein schwarz-gr├╝nes B├╝ndnis regieren. Christdemokraten und Gr├╝ne haben sich in nur zwei Wochen geeinigt, nun muss noch der Koalitionsvertrag verabschiedet werden.

Knapp eineinhalb Monate nach der Landtagswahl soll das erste schwarz-gr├╝ne Regierungsb├╝ndnis in Nordrhein-Westfalen Ende Juni stehen. CDU und Gr├╝ne wollen ihren Koalitionsvertrag am 25. Juni auf Parteitagen absegnen lassen, Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU) soll dann am 28. Juni im Landtag wiedergew├Ąhlt werden. Das teilten die beiden Parteien am Freitag in D├╝sseldorf mit.