Berlin (dpa) - Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier regt die Einf├╝hrung eines sozialen Pflichtdiensts f├╝r junge Menschen in Deutschland an.

"Es geht um die Frage, ob es unserem Land nicht gut tun w├╝rde, wenn sich Frauen und M├Ąnner f├╝r einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen", sagte Steinmeier der "Bild am Sonntag". Das m├╝sse nicht bei der Bundeswehr sein, "die soziale Pflichtzeit k├Ânnte meiner Meinung nach genauso bei der Betreuung von Senioren, in Behinderteneinrichtungen oder in Obdachlosenunterk├╝nften geleistet werden". Dies so einzuf├╝hren werde sicherlich nicht einfach, eine Debatte ├╝ber eine soziale Pflichtzeit halte er aber in jedem Fall f├╝r angebracht.