Das politische Beben ist am Sonntag Sachsen ausgeblieben. Im ersten Wahlgang ging kein Landratsposten an die AfD. Auch f├╝r die zweite Runde d├╝rfte sie eher schlechte Karten haben. Dabei wollte und will sie in Sachsen bundesweit das erste Landratsamt ├╝bernehmen.