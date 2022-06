Deutsche R├╝stungsg├╝ter f├╝r 350 Millionen Euro in die Ukraine

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat in den ersten gut drei Monaten des Ukraine-Kriegs die Lieferung von Waffen und anderen R├╝stungsg├╝tern im Wert von 350,1 Millionen Euro in das von Russland angegriffene Land genehmigt.

Vom ersten Kriegstag, dem 24. Februar, bis zum 1. Juni gab die Regierung demnach gr├╝nes Licht f├╝r die Lieferung von Kriegswaffen f├╝r 219,8 Millionen Euro und sonstige R├╝stungsg├╝ter wie Helme und Schutzwesten f├╝r 85,2 Millionen Euro. Hinzu kommen Waffen und Ausr├╝stung der Bundeswehr f├╝r 45,1 Millionen Euro, die ab dem 1. April in einem vereinfachten Verfahren genehmigt wurden. Hierf├╝r gibt es keine Aufschl├╝sselung in Kriegswaffen und sonstige R├╝stungsg├╝ter.

Staatssekret├Ąr Udo Philipp weist in dem Schreiben an Dagdelen darauf hin, dass es sich gr├Â├čtenteils um gebrauchtes Material der Bundeswehr handele und dessen "Zeitwert" berechnet worden sei - nicht der teils deutlich h├Âhere Neuwert.

Die Bundesregierung hatte sich zwei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine daf├╝r entschieden, Waffen in das Kriegsgebiet zu liefern - ein Tabubruch. Seitdem kamen Panzerf├Ąuste, Flugabwehrraketen, Splittergranaten und mehr als 20 Millionen Schuss Munition in der Ukraine an. Schwere Waffen wie Artilleriegesch├╝tze und Flugabwehrpanzer wurden bisher zwar zugesagt, aber noch nicht geliefert.