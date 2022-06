Lauterbach will diskriminierungsfreie Corona-Triage

Wer bekommt das letzte Intensivbett? Gesundheitsminister Lauterbach will f├╝r diese Entscheidung nun eine gesetzliche Grundlage schaffen. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht die Regierung zum Handeln aufgefordert.

Stehen w├Ąhrend einer Pandemie nicht gen├╝gend intensivmedizinische Kapazit├Ąten zur Verf├╝gung, sollen bei der Verteilung der Behandlungspl├Ątze allein die Genesungschancen den Ausschlag geben. In einem der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorliegenden aktuellen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur so genannten Triage hei├čt es, niemand d├╝rfe bei einem solchen Selektionsverfahren "wegen einer Behinderung, der Gebrechlichkeit, des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung benachteiligt werden".