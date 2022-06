Buschmann will Beweise zu Nutzen der Maskenpflicht

Justizminister Buschmann will weitere Studien zum Nutzen von Masken abwarten, bevor eine Pflicht beschlossen wird. Offensichtlich hat er Zweifel.

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich skeptisch ├╝ber eine Wiedereinf├╝hrung der Maskenpflicht ge├Ąu├čert, wenn die Corona-Infektionen wieder stark steigen. Ihren Nutzen h├Ąlt er offensichtlich wissenschaftlich noch nicht f├╝r erwiesen. "Will der Staat Masken vorschreiben, etwa in Innenr├Ąumen, muss das evidenzbasiert und verh├Ąltnism├Ą├čig sein. Ob das der Fall ist, besprechen wir, wenn alle Gutachten vorliegen", sagte der FDP-Politiker der D├╝sseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag).

"Evidenzbasiert", wie Buschmann sich ausdr├╝ckte, bedeutet laut Duden: auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse. Buschmann sagte, er selbst trage im Supermarkt eine Maske, aber freiwillig. Der Vorsitzende des Welt├Ąrztebundes, Frank Ulrich Montgomery, erkl├Ąrte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag), die "wissenschaftliche Evidenz zum Sinn von Maskenpflicht und Impfen" sei "erdr├╝ckend".

Experten wollen Stellungnahme Ende Juni vorlegen

Der Sachverst├Ąndigenrat, dessen Gutachten Buschmann abwarten will, soll am 30. Juni seine Stellungnahme zur ├ťberpr├╝fung der bisherigen Corona-Schutzma├čnahmen vorlegen. ├ťber den Sommer soll nach dem Willen der FDP dann ├╝ber die k├╝nftigen Ma├čnahmen beraten werden. Das Infektionsschutzgesetz soll dann nach dem Ende der Bundestagspause kurz vor seinem Auslaufen am 23. September angepasst werden.