Ex-Bayern-Star ĂŒberrascht GĂ€ste in Freibad

Mutter vergisst Sohn in Auto – tot

Plan fĂŒr mehr Klimaschutz Lindner: Deutschland wird Verbrenner-Aus nicht zustimmen Von dpa , rtr , t-online , sje Aktualisiert am 21.06.2022 - 16:22 Uhr Lesedauer: 2 Min. Christian Lindner: Der Finanzminister sieht in den EU-PlĂ€nen einen Widerspruch zum Koalitionsvertrag. (Quelle: Michael Kappeler/dpa-bilder)

Finanzminister Christian Lindner will gegen das Aus fĂŒr Verbrennermotoren in der EU votieren. Es droht Streit in der Bundesregierung.

Die Bundesregierung wird nach den Worten von Finanzminister Christian Lindner (FDP) einem Verkaufsverbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 auf EU-Ebene nicht zustimmen. Lindner sagte am Dienstag auf dem Tag der Industrie in Berlin, es werde Weltregionen geben, in denen die ElektromobilitĂ€t fĂŒr die nĂ€chsten Jahrzehnte nicht eingefĂŒhrt werden könne.

Wenn es ein Verbot der Neuzulassung des Verbrennungsmotors gebe, dann werde er auch nicht weiterentwickelt werden, zumindest nicht in Europa und Deutschland. Deshalb halte er eine Entscheidung, den Verbrennungsmotor de facto zu verbieten, fĂŒr falsch, sagte Lindner. "Ich habe deshalb entschieden, dass ich in der Bundesregierung, dass wir in der Bundesregierung, dieser europĂ€ischen Rechtsetzung nicht zustimmen werden."

Technologieoffenheit sei ein wesentlicher Bestandteil der Marktwirtschaft, so Lindner weiter. Deutschland werde trotzdem der Leitmarkt fĂŒr ElektromobilitĂ€t sein.

Verstoß gegen Koalitionsvertrag?

Lindner und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatten bereits zuvor klargemacht, dass sie ein Verbrennerverbot ablehnen. Der Finanzminister hatte gegenĂŒber die Deutschen Presse-Agentur erklĂ€rt, es widerspreche dem Koalitionsvertrag: "Wir wollten ausdrĂŒcklich eine Zukunftsoption fĂŒr klimafreundliche FlĂŒssigkraftstoffe in neuen Verbrennungsmotoren." DarĂŒber gibt es aber Streit in der Koalition.

Im Koalitionsvertrag heißt es, man wolle sich dafĂŒr einsetzen, dass im Sinne der EU-PlĂ€ne zur CO2-NeutralitĂ€t des Autoverkehrs "nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können". Zudem wolle man die "Technologie des Verbrennungsmotors hinter uns lassen". Jedoch solle "der Weg zur KlimaneutralitĂ€t spĂ€testens 2045 technologieoffen" ausgestaltet werden.