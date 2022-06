Finanzminister Christian Lindner will die Schuldenbremse so schnell wie m├Âglich wieder einhalten. Die daf├╝r n├Âtigen K├╝rzungen d├╝rften nicht jedem gefallen.

Bislang war unklar, wie Finanzminister Lindner das angesichts zahlreicher Herausforderungen schaffen will. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll in einem neuen Entwurf aus seinem Ministerium die Haushaltsl├╝cke derzeit noch knapp elf Milliarden Euro betragen. In vorherigen Entw├╝rfen hatte sie offenbar bei mehr als 25 Milliarden gelegen. So viel Geld muss er f├╝r einen verfassungskonformen Haushalt also noch einsparen.