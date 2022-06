Ampel-Fraktionen wollen Ceta-Abkommen vorantreiben

Die Fraktionen von SPD, Gr├╝nen und FDP wollen dem Ceta-Handelsabkommen der EU mit Kanada durch den Bundestag bringen. Das teilten Vertreter der drei Koalitionsfraktionen am Donnerstag in Berlin mit. Dazu wollen sie allerdings Nachbesserungen an dem bereits ausgehandelten Abkommen erzielen. Dabei geht es laut Gr├╝nen-Fraktionschefin Katharina Dr├Âge zum Beispiel um die Regelungen zu Investor-Schiedsgerichten, die "entsch├Ąrft" werden sollten. Diese Gremien sollen Beschwerden von Investoren behandeln.