Gasversorgung: Robert Habeck befürchtet komplette Nord-Stream-Blockade

Habeck: Speicher m├╝ssen zum Winter hin voll sein

Am 11. Juli beginnen nun j├Ąhrliche Wartungsarbeiten an Nord Stream 1. Die Pipeline werde in der Regel f├╝r zehn Tage heruntergefahren, sagte Habeck bei dem "Nachhaltigkeitsgipfel". Aber nach dem Muster, das man gesehen habe, w├Ąre es nicht "super├╝berraschend", wenn irgendein kleines Teil gefunden werde. "Und dann sagt man: Ja, das k├Ânnen wir halt nicht wieder anmachen, jetzt haben wir bei der Wartung irgendwas gefunden und das war's dann. Also insofern ist die Situation durchaus angespannt."