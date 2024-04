Deutschland und Türkei mit wirtschaftlichen Problemen

Für die türkische Regierung ist das besonders wichtig, denn das Land steckt seit Jahren in einer Wirtschafts- und Währungskrise. Es gibt eine Hyperinflation, die Verbraucherpreise im März sind im Jahresvergleich um 68,5 Prozent gestiegen, wie das nationale Statistikamt Anfang April mitteilte. Auch in Deutschland stagniert das Wirtschaftswachstum. Somit haben beide Länder ein gemeinsames Interesse daran, ihre Wirtschaftsbeziehungen zu stabilisieren, weswegen auch Finanzminister Christian Lindner und eine Wirtschaftsdelegation Steinmeier begleiteten.

Steinmeier verteidigt deutsche Position

Mit seiner Kritik am Westen stellt sich Erdoğan an die Spitze der gesellschaftlichen Stimmung in der Türkei. Gleichzeitig bringt er sein Land in eine Vermittlungsposition. Er hatte am Samstag Hamas-Führer Ismail Haniyeh empfangen, was im Westen kritisch gesehen wurde, weil der Türkei zu enge Beziehungen zu der Terrororganisation unterstellt werden.