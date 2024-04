Demnach sollen Russlands Streitkräfte bis zu vier Kilometer in ukrainisches Gebiet vorgedrungen sein. Laut der Zeitung "Kyiv Independent" sollen sie dabei auch chemische Waffen eingesetzt haben. Die Front in der Ostukraine steht seit Monaten unter massivem russischen Beschuss.

Nun bringen die USA jedoch neuen Schwung in die Debatte – indem sie der Ukraine offenbar eine weitreichende Variante der ballistischen Kurzstreckenrakete ATACMS (Army Tactical Missile System) liefern. Das berichtet der Sender CNN unter Berufung auf US-Regierungskreise. Demnach soll die Biden-Regierung jetzt gewillt sein, 1.000 der ballistischen Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometer in die Ukraine zu schicken. Lesen Sie hier mehr zu den ATACMS.

Strack-Zimmermann: "Grund genug, jetzt auch zu handeln"

"Der Kanzler hat immer versichert, dass er sich an den Vereinigten Staaten orientiert", sagt die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann t-online. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag sieht durch das Vorpreschen der USA nun auch bei der Bundesregierung Handlungsbedarf. "Die USA werden jetzt weitreichende ATACMS-Raketen an die Ukraine liefern. Das ist Grund genug, jetzt auch in Sachen Taurus zu handeln", sagt sie.

US-Regierung gibt Zurückhaltung auf

Wie bedeutend der Schritt der US-Regierung ist, ließ sich am Dienstagabend auch an der Reaktion des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ablesen. Der dankte US-Präsident Joe Biden ausdrücklich für die Militärhilfe und betonte dabei explizit die Bereitstellung der ATACMS. "In der Vereinbarung über die ATACMS haben wir alle Details geklärt", so Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Danke, Herr Präsident, danke dem Kongress und danke Amerika."