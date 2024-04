"Die Lage ist ernst"

Scholz und seine "Wohlfühlreise nach China"

"Die Festnahmen der mutmaßlichen Spione sind jetzt ein Denkzettel und hoffentlich ein schnelles Wachrütteln für Scholz nach seiner selbstgewählten Wohlfühlreise nach China", sagte CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul t-online. Die Bundesregierung und allen voran der Bundeskanzler müssten "ihr Handeln an der in vielen Teilen richtigen China-Strategie ausrichten", forderte er.

"Scholz hat bei seinem jüngsten Besuch in China genau das Gegenteil getan", kritisierte Wadephul. Er habe ein "business as usual" insinuiert und in keiner Weise zum Ausdruck gebracht, dass China in den vergangenen Jahren immer aggressiver geworden sei, nach außen und nach innen. Deutschland müsse die Gefahren "sehr viel ernster nehmen und unsere Sicherheitsmaßnahmen deutlich verstärken".