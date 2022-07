Lauterbach: Schulschließungen bleiben Möglichkeit

Lauterbach zeigt sich optimistisch

Pfleger Lange: "Unvorbereitet in die Herbstwelle"

Fundamentalkritik an der Corona-Politik der Bundesregierung (sowie ihrer Vorg├Ąngerregierung) gab es von Lange. "Gerade bei Corona h├Ątte man merken m├╝ssen: Wir gehen jedes Mal unvorbereitet in diese Herbstwelle", erkl├Ąrt der Pfleger ÔÇô und echauffierte sich nicht nur ├╝ber den Pflegefachkr├Ąftemangel, sondern auch ├╝ber die mangelnde Datenerhebung: "Sie greifen in die Grundrechte der B├╝rger ein und betonen, dass alles zum Menschen geschieht und haben nicht mal Daten zur Hand, an denen Sie feststellen, ob die Ma├čnahmen ├╝berhaupt zielf├╝hrend sind!"