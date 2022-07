Koalition einigt sich – massiver Ausbau der Ökoenergien geplant

Aktualisiert am 05.07.2022 - 04:49 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

SPD-Politiker Miersch: "Das ist ein deutliches Signal"

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sagte: "Endlich reden wir nicht nur ├╝ber Ziele, sondern sorgen auch daf├╝r, dass wir sie erreichen." So sei verankert worden, dass jedes Bundesland rund zwei Prozent seiner Fl├Ąchen verpflichtend f├╝r Windkraft bereitstellen m├╝sse. "Das ist ein deutliches Signal, dass der Ausbau der Erneuerbaren jetzt h├Âchste Priorit├Ąt hat." K├Âhler betonte, jedes Land k├Ânne aber selbst entscheiden, wie es das Fl├Ąchenziel erreiche, Mindestabst├Ąnde zu Wohnh├Ąusern seien also weiter m├Âglich. Das Fl├Ąchenziel von zwei Prozent ausgewiesenen Fl├Ąchen f├╝r Windr├Ąder an Land wird bisher von den weitaus meisten L├Ąndern nicht erreicht.