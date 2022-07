Streeck und Kollegen verteidigen Pandemie-Gutachten

Angesichts einer ganzen Reihe konkreter Aussagen sei der Vorwurf der "Banalit├Ąt" des Berichts nicht haltbar, so die Autoren: Die Kommission fordere eindringlich ein auf Pr├Ąvention ausgerichtetes, transparentes Pandemiemanagement mit entsprechender Kommunikation und Aufkl├Ąrung, schreiben die drei Experten.

Sie h├Ątten mit dem arbeiten m├╝ssen, was vorlag, und das sei "ein un├╝bersichtliches Feld an Studien" gewesen, hei├čt es in der aktuellen Stellungnahme. Der Kommission sei fr├╝h klar gewesen, dass sie die "├╝berbordenden Erwartungen" nicht erf├╝llen konnte.

"Aus dem erwarteten Gegenwind ist bereits vor der Vorstellung des Berichts am vergangenen Freitag ein veritabler Sturm geworden. Das liegt auch daran, dass Kritik von manchen Menschen scheinbar inszeniert wird, offensichtlich ohne wirkliches Interesse an einem Diskurs", argumentieren die Kommissionsmitglieder in ihrem Beitrag. "Wenn Politik und Medien wissenschaftliche Arbeit derart missachten, wie sollen dann die B├╝rgerinnen und B├╝rger Vertrauen in die Wissenschaft haben?", fragen die Kommissionsmitglieder.

"Eine endg├╝ltige Bewertung von einzelnen Ma├čnahmen der Corona-Pandemie ist schlichtweg nicht m├Âglich", schreiben Allmendinger, Schmidt und Streeck.

Lauterbach verteidigt Anmerkungen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigte seine eigenen Anmerkungen zur Arbeit der Kommission am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". "Ich wei├č, wie undankbar das ist", sagte er mit Blick auf die ehrenamtliche T├Ątigkeit der Gutachter. Fehler bei der Besetzung der Kommission ÔÇô etwa mit nicht ausreichend Virologen ÔÇô seien in der vergangenen Legislaturperiode gemacht worden. "Ich hatte mit der Besetzung nichts zu tun."