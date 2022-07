Evaluierung der Corona-Maßnahmen: Die Ergebnisse im Überblick

2G/3G-Ma├čnahmen

Der Effekt der genannten Ma├čnahmen sei bei den derzeitigen Varianten in den ersten Wochen nach der Boosterimpfung oder der Genesung hoch, meinen die Expertinnen und Experten. "Der Schutz vor einer Infektion l├Ąsst mit der Zeit jedoch deutlich nach." Abgesehen von der Eind├Ąmmung sieht das Sachverst├Ąndigengremium in der Ma├čnahme kaum Vorteile: Befragungen in mehreren L├Ąndern h├Ątten gezeigt, dass "verpflichtende Impf- und Immunit├Ątsnachweise aus psychologischen Gr├╝nden kontraproduktiv sein k├Ânnen, da hierdurch die Motivation, sich impfen zu lassen, deutlich gesenkt werden kann".

Zudem erl├Ąutern die Expertinnen und Experten: "Zu ber├╝cksichtigen ist, dass 2G/3G allein bez├╝glich der Wirksamkeit kaum evaluiert werden kann, da diese Ma├čnahme nicht isoliert, sondern in der Regel ÔÇô wenn auch in unterschiedlicher Intensit├Ąt ÔÇô in Kombination mit Masken und Abstand genutzt wurde." Das Gremium betonte, dass der Bericht keine Aussage dar├╝ber machen k├Ânne, ob die 2G/3G-Regel in bestimmten Etablissements wirksamer war als in anderen. Hei├čt: Ob die Regel etwa in Fitnessstudios sinnvoller war als in Konzerts├Ąlen, kann nicht beurteilt werden.