"Markus Lanz" | Hendrick Streeck vs. Karl Lauterbach: Wer ist der Bremsklotz?

Aktualisiert am 06.07.2022 - 08:00 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Warum geht Lauterbach immer vom Killervirus aus, will Philosophin Fla├čp├Âhler wissen. Der Minister kontert ÔÇô und hat auch f├╝r den Virologen Streeck eine klare Botschaft.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) h├Ąlt die Gefahr erneuter Schulschlie├čungen in der Pandemie f├╝r "extrem gering", will sie aber nicht ausschlie├čen. Er rechne damit, "dass Schulschlie├čungen mit allergr├Â├čter Wahrscheinlichkeit nicht mehr zum Einsatz kommen sollten", sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei "Markus Lanz".