Atomkraft: CDU-Chef Friedrich Merz fordert Grüne zu Kehrtwende auf

In der sich zuspitzenden Gaskrise fordert der Oppositionsf├╝hrer, die Atomkraft zu verl├Ąngern. Nun hat sich Merz explizit an die Gr├╝nen gewandt.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat an die Gr├╝nen appelliert, einer weiteren Nutzung der Atomkraft in Deutschland zuzustimmen. "Liebe Gr├╝ne, springt ├╝ber Euren Schatten. Keine Denkverbote. Tut es f├╝r Deutschland", schrieb Merz in einem Beitrag f├╝r die "Bild"-Zeitung (Dienstag). Angesichts der Energiekrise "sollten wir uns nicht die M├Âglichkeit nehmen, unsere Kraftwerke weiter laufen zu lassen, um damit Gas bei der Stromerzeugung einzusparen". Auch die Union wolle ein "baldiges Ende der alten Atomkraft" ÔÇô aber nicht jetzt.