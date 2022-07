7 Punkte: CDU-Chef Friedrich Merz fordert "Krisenplan für Deutschland"

Die Preise in Deutschland steigen, die Lage ist angespannt: Im Winter drohen hohe Rechnungen, kalte Wohnungen und eine ausgewachsene Wirtschaftskrise. In diesem Zusammenhang hat CDU-Chef Friedrich Merz die Bundesregierung kritisiert: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) benenne kein Konzept, mit welchem er die steigenden Preise bek├Ąmpfen wolle ÔÇô so der Vorwurf des Oppositionsf├╝hrers in einem Gastbeitrag in der "Bild"-Zeitung.