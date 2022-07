Atomdebatte: Jürgen Trittin wirft Markus Söder "organisierte Wahlkampfkampagne" vor

Die Parteien wollten die Koalition in Verlegenheit bringen und ärgerten sich über die hohen Zustimmungswerte von Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne). "Wir haben es mit einer organisierten Kampagne zur Wiederwahl von Markus Söder zu tun. Das überrascht mich nicht", sagte Trittin in dem Interview. Es seien niedere politische Motive. Man müsse sich überlegen, ob man auf eine solche Kampagne einsteige.

Trittin kritisierte zudem die Haltung der Münchner Grünen zum "Streckbetrieb" des Atomkraftwerks Isar II. "Was sie dazu motiviert hat, müssen Sie die fragen. Ich kann ihnen sagen, dass – selbst wenn ein Gutachten zum Ergebnis eines hausgemachten bayerischen Problems käme – ich dazu rate, dass dieses bayerische Problem in Bayern gelöst wird. Dafür zu sorgen, dass dort Netzstabilität herrscht, heißt sparen", sagte Trittin. Im beginnenden Landtagswahlkampf in Niedersachsen lösten solche Äußerungen "genervtes Kopfschütteln" aus, so der Grünen-Politiker.