Neun-Euro-Ticket: Länder setzen Lindner unter Druck

Aktualisiert am 06.08.2022 - 13:24 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Was kommt nach dem Neun-Euro-Ticket? Verkehrsminister Wissing zeigt sich offen für ein Folge-Angebot – und stellt sich damit gegen Parteichef Lindner.

Noch knapp drei Wochen können Bürgerinnen und Bürger in Deutschland für neun Euro mit dem Regionalverkehr quer durchs Land fahren. Je näher das Ende der Maßnahme rückt, desto lauter werden die Rufe nach einer Nachfolgeregelung.

Wenn Minister Wissing schon im September ein Nachfolgeticket am Start haben wolle, sollte er jetzt schleunigst liefern. Schaefer verwies auch auf den Vorschlag von Grünen-Politikern nach einem 29- und 49-Euro-Ticket. Bundesminister Wissing solle die Machbarkeit des Vorschlags prüfen, forderte sie.

"Neun-Euro-Ticket ist ein Gamechanger"

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte vor Kurzem noch Zweifel an der Finanzierung einer Nachfolgeregelung geäußert. Nun zeigt er sich allerdings doch offen dafür, das Neun-Euro-Ticket zumindest kurzzeitig zu verlängern. "Es liegt nun an der Koalition zu entscheiden, ob das Neun-Euro-Ticket in modifizierter Form fortgeführt werden kann", sagte ein Sprecher dem "Handelsblatt".