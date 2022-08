Brief an Kanzler: Sozialverbände pochen auf Einladung

Es soll ein Pakt gegen die Inflation sein. Anfang Juli hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Vertretern und Vertreterinnen von Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften im Kanzleramt getroffen, um zu beraten, wie man gemeinsam gegen steigende Preise kämpfen könnte. "Konzertierte Aktion" ist der recht sperrige Begriff für das Bündnis, der aber an ein historisches Vorbild anknüpft. 1967 hatte der damalige Wirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) die Idee gehabt, im Kampf gegen Inflation und Arbeitslosigkeit Arbeitgeber und Gewerkschaften unter diesem Namen an einen Tisch zu holen. Diese Tradition wollte Scholz wiederbeleben.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat Scholz in einem Brief aufgefordert, auch die Sozialverbände an seinem Bündnis gegen die Inflation zu beteiligen. "Die Einrichtung einer Konzertierten Aktion im Kanzleramt halten wir für einen guten Schritt", heißt es in dem Schreiben, das t-online vorliegt und das an Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt adressiert ist. Vor dem Hintergrund der geplanten Debatte über Entlastungen, rate man aber "sehr" dazu, "den Kreis nicht auf Arbeitgeber, Gewerkschaften und Wissenschaftler zu beschränken, sondern auch Wohlfahrts- und Sozialverbände einzuladen".