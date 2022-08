Nach dem Dürre-Sommer: Die entscheidende Frage für den Herbst

Früher mag es autonome Klimaveränderungen gegeben haben. Aber die Industrialisierung macht den Unterschied aus. Sie trat vor mehr als 200 Jahren auf, brachte den Kapitalismus hervor, der seither alles ausbeutet, was unter der Erde und über der Erde wächst und zu bearbeiten ist. Der Kapitalismus bringt Wohlstand hervor und vernichtet zugleich seine Ressourcen. Er ist Segen und Fluch in einem.

Der Krieg hat die Ökologie verdrängt

Die Alternative dazu wäre eine ökologische Diktatur. Diese Idee spukte anfangs in der "Friday-For-Future"-Bewegung herum. Das ist die Bewegung, die Massendemonstrationen für den geeigneten Hebel hält, um Veränderungen im Bewusstsein der Menschen und den Köpfen der Regierung zu erreichen. Dort ragen radikalbürgerliche, junge Menschen wie Luisa Neubauer heraus, mit der sich auch grün angehauchte CDU-Eltern anfreunden können.

"Ende Gelände" ist das ganze Gegenteil von "Friday for Future". Geheimbündlerisch. Aktionen in Kleingruppen. Linksradikal. In Hamburg organisiert "Ende Gelände" eine Aktionswoche mit sozusagen repräsentativen Handlungen rund um den Hafen, zu denen sie ihre weißen Maleranzüge überwerfen. Dieser Dresscode ist ihr Markenzeichen. Angefangen haben sie vor Kohlekraftwerken, ihr neues Augenmerk liegt auf den Flüssiggasterminals, die entstehen sollen, um Gas aus Russland zu ersetzen.

Aktivisten von "Ende Gelände" blockieren Gleise am Hamburger Hafen: Die Polizei greift ein. (Quelle: Markus Scholz/dpa)

Ökologie ist wichtig. Bewegungen sind wichtig, weil sie Gesellschaften aufrütteln. Aber der Krieg in der Ukraine hat die Ökologie verdrängt, vielleicht nur für den Moment, vielleicht dauert der Moment aber auch länger. Krieg ist der größte Vernichter von Menschen, Umwelt und Städten. Dem Krieg ist alles egal, und so lange er andauert, folgt er seiner schrecklichen Logik.

Auf die Akzeptanz der Bevölkerung kommt es an

Für Deutschland werfen die Folgen des Krieges die soziale Frage auf, die sich spätestens am 1. Oktober abzeichnet, wenn die neue Gasumlage die Verbraucher erreicht. Finanzminister Christian Lindner schickte soeben ein Schreiben an die EU mit der Bitte um eine Ausnahme. Nach europäischem Recht müsste die deutsche Regierung Mehrwertsteuer auf die Gasrechnungen ihrer Bürger erheben. Davon würde der Staat profitieren, will er aber nicht, und deshalb bittet Lindner darum, ausnahmsweise auf die Mehrwertsteuer verzichten zu dürfen. Sein Argument: Preistreiberei würde den Widerstand der Menschen verschärfen; es komme aber beim Regierungshandeln im Herbst auf die Akzeptanz der Bevölkerung an. Recht hat er.