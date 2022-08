Gasumlage: Nur vier Profiteure sind bislang bekannt

21 Millionen Gaskunden zahlen Umlage

21 Millionen Gaskunden sollen die Umlage zahlen und so verhindern, dass gasimportierende Unternehmen in eine Notlage geraten. Grundlage für diese Maßnahme ist Paragraf 26 des Energiesicherungsgesetzes. Die Umlage soll von Oktober an bei 2,419 Cent pro Kilowattstunde Gas liegen. Für eine vierköpfige Familie mit durchschnittlichem Verbrauch bringt die Umlage laut Schätzungen rund 600 Euro an Zusatzkosten.