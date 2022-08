Patientenschützer kritisieren Gesundheitsminister: "Lauterbach ignoriert die Altenpflege"

Brysch kritisierte, dass das Bundesgesundheitsministerium nur für die Krankenpflege bedarfsorientierte Personalschlüssel plane. Dass die Altenpflege dabei außen vorbleibe, sei für ihn "völlig unverständlich", zitierte ihn die "Bild am Sonntag". Die Pflegebedürftigen und die Pflegekräfte seien die Leidtragenden. Das Gesundheitsressort sei in diesem Punkt "beratungsresistent, selbst bei erdrückenden, explodierenden Kosten", kritisierte Brysch.

SPD-Fraktion weißt Anschuldigungen zurück

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, Heike Baehrens, unterstützt die Forderung nach einem bedarfsorientierte Personalschlüssel in der Langzeitpflege. Zugleich wies sie die von Brysch unterstellten Versäumnisse in der Altenpflege zurück. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode sei gesetzlich verankert worden, ein Personalbemessungsverfahren in der Altenpflege einzuführen, erklärte Baehrens. Ziel der Ampelkoalition und von Gesundheitsminister Lauterbach sei es, dessen Umsetzung noch zu beschleunigen.