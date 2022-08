Noch immer gefährlich: Islamist steht vor Entlassung

Ermittler fürchteten Fahrzeuganschlag

Damals jährte sich fast auf den Tag genau der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz. Die Bilder des Schreckens waren noch gegenwärtig und der Generalbundesanwalt hatte einen Verdacht: Der Terror könnte sich in ähnlicher Form wiederholen. Ein V-Mann des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hatte im Auftrag der Ermittler den damals 29-Jährigen ausgeforscht. Der bewegte sich seit mehreren Jahren in der Islamistenszene und war im Irak für die Terrormiliz unterwegs gewesen.