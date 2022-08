Bericht: Bundespolizei fehlt halbe Milliarde Euro

Bundespolizei und Polizeigewerkschaften fehlt viel Geld. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, schlagen Vertreter der beiden Gruppen vor der Haushaltsdebatte 2023 Alarm. Der Zeitung liegen interne Dokumente vor, in denen es heißt, der Bundespolizei fehlen für die Jahre 2023 bis 2026 etwa eine halbe Milliarde Euro . Das Geld werde demnach für die Anschaffung notwendiger Ausrüstung benötigt.

Den Berechnungen zufolge fehlen 497 Milliarden Euro, um alle Neuanschaffungen und Modernisierungen umzusetzen. Dieter Romann, Präsident der Bundespolizei, hatte das Ministerium der "Welt am Sonntag" zufolge bereits im Frühjahr gewarnt, dass ohne eine Mittelaufstockung die Einsatzfähigkeit gefährdet sei. In einem Brief Romanns vom 30. März 2022 an die zuständigen Abteilungsleiter im Innenministerium, schrieb der Polizeichef demnach, er sei in "Sorge, dass die zukünftige finanzielle Ausstattung der Bundespolizei nicht ausreichen wird, die vielfältigen Herausforderungen zu bewältigen".